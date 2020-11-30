Жителя Удмуртии задержали за изображение нацистской символики

Виновный привлечен к административной ответственности Фото: Архив «КП» в Ижевске

18-летний житель Удмуртии привлечен к административной ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского районного суда республики.

Известно, что виновный использовал баллончик с краской. С его помощью он нанес незаконные изображения на асфальт, а также на бочку и ограждение рядом с мульдами. Специалист заключил, что нанесенные изображения представляют собой нацистские символы и нарушают законы РФ.

Суд признал юношу виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 1000 рублей.

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