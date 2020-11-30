64-летний мужчина пропал в Ижевске

Мужчина дезориентирован Фото: ПСО «Регион 18»

В столице Удмуртии идут поиски Вдовина Анатолия Геннадьевича, 1956 года рождения. Об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «Регион 18».

Известно, что 25 ноября 2020 года пропавший вышел из дома в Ижевске на улице Буммашевская. Он ушел в неизвестном направлении. Дезориентирован.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения. Глаза карие, стрижка короткая, есть седая борода и татуировки на плечах.

Был одет в темно-синюю куртку и кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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