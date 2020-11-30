Депутаты Ижевска помогают больницам Удмуртии в рамках проекта «МедподдЕРжка»

Фото опубликовано на странице Фарита Губаева "ВКонтакте"

На прошлой неделе депутаты Гордумы передали два автомобиля Городской клинической больнице №7 Ижевска. Этим событием поделился Фарит Губаев на своей странице «ВКонтакте».

К депутатам обратился главный врач больницы Игорь Стародубцев. Он попросил обеспечить врачей транспортом. Из-за большого количества обращений больнице не хватало собственного автопарка.

– ГКБ №7 удалена от жилых микрорайонов. Да и микрорайоны обслуживания расположены далеко друг от друга: Буммаш, СХВ, Столичный, Пазелы. Общая протяженность территории обслуживания – 20 километров. Поэтому транспорт для врачей здесь особенно актуален, – написал в посте депутат фракции «Единая Россия» и председатель Гордумы Ижевска.

25 ноября ключи от автомобилей уже передали главврачу.

Расходы на водителей, бензин и техобслуживание также будут оплачивать депутаты.

Фарит Губаев также сообщил, что каждый четвертый депутат Гордумы присоединился к акции «МедподдЕРжка».

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