Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 ноября 2020 года

Главные новости и цифры по коронавируса за сегодня, Фото: freepik.com

Сегодня, 30 ноября, в Удмуртии зарегистрировали ещё 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб региона.

К сожалению, скончалось четыре человека. 114 жителей выздоровели.

За всё время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 13 545 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 10 727 человек выздоровели. 220 летальных случаев. 1 614 заболевших жителей находятся в удовлетворительном состоянии, 809 средней степени тяжести, 175 в тяжелом состоянии.

За весь период в Удмуртии провели 647 474 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 410.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

Сегодня в России зарегистрировали 26 338 новых случаев коронавируса. Выздоровело 17 247, скончалось 368. За все время пандемии количество зараженных коронавирусом выросло до 2 295 654. Из них 1 778 704 человек выздоровело и 39 895 скончалось.

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