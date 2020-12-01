​«Ижводоканал» начнет использовать инструменты бережливого производства Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

«Ижводоканал» начнет использовать инструменты бережливого производства. Сейчас поиском рабочего процесса, который станет основой для оптимизации занимается специально созданная рабочая группа, в которую вошли руководители основных подразделений, а также ведущие специалисты. Предприятие участвует в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Руководителем этого проекта выступит Ильдар Валиев - начальник цеха водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В первую очередь мы подробно изучили особенности нацпроекта, его возможности, обратились к опыту коллег из других регионов. Детальный анализ ситуации показал, что у нас есть реальная возможность решить ряд задач, над которыми бились не один год. Это сокращение издержек и временных потерь, более четкая организация работ во время устранения аварий и проведения других процессов, оптимизация складского хозяйства и другие, - говорит Ильдар Валиев.

Отмечается, что внедрение новых способов производства может произойти по нескольким профилям. Например, бережливое производство могут внедрить в процесс ремонта трубопроводов или водоочистки, водоподготовки или других плановых работ.

Однако самым ресурсозатратным направление остается ремонт трубопроводов. Именно его и рассматривают приоритетным для обновления. Отмечается, что после неоднократных проверок, сделаны выводы, что резервы для повышения производительности труда по этому профилю есть.

- Мы пытаемся на производственной площадке шаг за шагом изучить каждый момент от, допустим, получения сигнала об аварии до сдачи объекта, чтобы понять, на каком этапе случаются ошибки. Это помогает выявить реальные потери, найти их источники и устранить недостатки, - отмечает руководитель проектного офиса Ижводоканала.

По словам Ильдара Валиева внедрение инструментов бережливого производства направлено на создание высокоэффективной работы с минимумом непроизводственных потерь.

Так на предприятии начали с изменений на рабочем месте сотрудников. Сейчас ввели систему 5С, которая предусматривает рациональную организацию рабочего места. То есть на рабочем месте должны находится только те инструменты, которые пригодятся непосредственно в работе. А также сюда входит стандартизация ежедневных процессов и совершенствование стандартов.

- Мы уже начали формировать список проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Применение системы 5С не требует больших финансовых вложений, но в короткие сроки доказывает свою эффективность как для предприятия, так и для сотрудников. В том числе напрямую влияет на размер заработной платы, - говорит Ильдар Валиев.

Также сейчас на «Ижводоканале» внедряется новая система информационной работы: ведется мониторинг участия работников в едином процессе, результатов их деятельности.

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