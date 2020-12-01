На ремонт тротуаров в Ижевске планируют выделить 100 миллионов рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Власти Удмуртии планируют в 2021 году выделить не менее 100 миллионов рублей на ремонт тротуаров в Ижевске. Большинство из них уложат брусчаткой с нескользящим покрытием. А те участки, где рельеф не позволит ее использовать, заасфальтируют. Об этом сегодня, 1 декабря, журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Ранее об этом на своей странице в Фейсбуке уже сообщал председатель Гордумы столицы республики Фарит Губаев.

- Мы получили подтверждение, что в 2021 году на ремонт тротуаров Ижевска из республиканского бюджета будет выделено не менее 100 млн рублей. В ближайшие недели нам предстоит совместно с общественностью составить перечень тротуаров, которые будут отремонтированы в 2021 и 2022 годах. Считаю важным, прежде всего, привести в порядок тротуары с наибольшим трафиком, ведущие к социальным объектам, остановкам, - пишет Фарит Губаев.

Кроме того, Олег Бекмеметьев напомнил о проекте «Пешеходный Ижевск», рабочая встреча по которому состоялась еще 16 ноября. По итогам был составлен Реестр первоочередного ремонта, в который вошел 291 тротуар.

- Этот проект предусматривает максимальное вовлечение горожан в разработку списка тротуаров, и мы постарались отработать с горожанами этот список. Более 500 различных предложений прозвучало от горожан всех районов по тем тротуарам, которые в первую очередь необходимо отремонтировать, - сообщил глава Ижевска.

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