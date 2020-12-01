Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 1 декабря 2020 года: психологическая помощь для пациентов с коронавирусом и замедление темпа распространения болезни

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 1 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

На утро 1 декабря в Удмуртии зарегистрировали еще 176 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики.

104 пациента выздоровели и были выписаны. За сутки скончалось три человека. Мужчинам было 56 и 79 лет. Женщине - 66 лет.

Всего за время пандемии зарегистрирован 13 721 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 10 831 человек выздоровел. А 223 пациента, к сожалению, скончались.

При этом 1 665 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 819 - средней степени тяжести, а 183 в тяжелом состоянии.

Всего в Удмуртии провели 649 389 исследований на коронавирус, из них за последние сутки - 1 915.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Проверки соблюдения масочного режима продолжаются в Удмуртии. Рейды проводят сотрудники МВД совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. За один месяц с 28 октября по 29 ноября провели 95 рейдов. Итогом стали выявленные 27 нарушителей.

Психологическую помощь теперь можно получить в Консультационном центре для пациентов с коронавирусной инфекцией. Проконсультироваться со специалистом можно по телефону или видеосвязи. На данный момент на линии работают 6 врачей-психологов, готовых оказать необходимую помощь.

Коронавирус в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, что темп распространения COVID-19 в России замедляется, сообщает RT на русском. Однако отмечается, что по регионам ситуация все же разная. Несмотря на это Анна Попова назвала победу над коронавирусом в ближайшем будущем «совершенно очевидной».

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