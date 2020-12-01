Новый транспорт появится в автопарке «ИжГЭТ» в 2021 году
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» генеральный директор «ИжГЭТ» Андрей Батов ответил на вопросы слушателей. Он рассказал на каких маршрутах появятся новые трамваи и почему их называют «львята».
Как предприятие самостоятельно модернизирует трамваи и куда отправляет? Что ожидает пассажиров троллейбуса? Планируется ли обновлять автопарк «ИжГЭТ»? Ответы на эти вопросы, узнаете в наем подкасте.
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