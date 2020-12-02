Погода в Ижевске 2-го декабря: переменная облачность и до -10°С Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 2-го декабря, ждем похолодания. Завариваем горячий чай и одеваемся теплее, чтобы не простыть.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем температура достигнет -8, -10°C. Ожидается переменная облачность. Скорость ветра достигнет 2–7 м/с.

Сервис «Яндекс Погода» пишет о пасмурной погоде. Столбик термометра опустится до -10°C, а скорость юго-западного ветра не превысит 2,1 м/с.

Днем осадков не ожидается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На ремонт тротуаров в Ижевске планируют выделить 100 миллионов рублей

Посещать спортивные мероприятия разрешат в Удмуртии