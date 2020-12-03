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Датабанк запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь все держатели карт Датабанка платежной системы «Мир» смогут использовать легкий и безопасный способ оплаты покупок со смартфонов на базе операционной системы Android с поддержкой NFC.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение Mir Pay на свой телефон из Google Play и привязать к нему карту «Мир» Датабанка. Добавить карту просто: достаточно отсканировать ее в приложении или ввести данные карты вручную. Далее активируйте карту, следуя подсказкам на экране. Для оплаты покупок разблокируйте смартфон и поднесите к платежному терминалу.

Также карту можно добавить через мобильное приложение «Датабанк Онлайн». Для этого в списке раздела «Карты» выберите карту, которую хотите подключить. Во вкладке «Действия» - «Управлять Mir Pay». Далее нажмите «Добавить карту в Mir Pay», ознакомьтесь с условиями и пройдите активацию карты.

К Mir Pay можно привязать все карты «Мир» от Датабанка, при этом карта сохраняет свои функции и преимущества - например, получение от банка реального кэшбэка до 10% за оплату товаров и услуг в магазинах на сумму от 500 рублей.

Сервис Mir Pay предоставляется бесплатно. При оплате покупок комиссия не взимается.

- В этом году Датабанку исполнилось 30 лет и на протяжении такого немалого срока мы непрерывно совершенствуем технологии обслуживания, продуктовую линейку и онлайн-сервисы. Все больше наших клиентов используют сервисы бесконтактной оплаты покупок, теперь такая возможность есть и у держателей карт «Мир» Датабанка. Подключение к сервису Mir Pay позволит оплачивать покупки в магазинах с помощью смартфонов в одно касание. Это удобно и безопасно, – отметил Андрей Пономарев, директор АО «Датабанк».

Подробная инструкция по подключению карты Датабанка к Mir Pay на сайте.

*мир пей, андроид, гугл плей

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