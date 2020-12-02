Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 2 декабря 2020 года: сняты ограничения на посещение спортивных мероприятий и увеличение времени работы для кафе и ресторанов

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 2 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

2 декабря в Удмуртии выявили еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики. Это новый рекорд по заболеваемости в республике.

147 человек выздоровели и были выписаны. Четыре случая болезни закончились летальным исходом. Умерли мужчины 62 и 74 лет и женщины в возрасте 88 лет и 94 года.

За все время в Удмуртии зарегистрировано 13 900 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 10 978 человек выздоровели. А 227 пациентов, к сожалению, скончались.

За все время пандемии в Удмуртии провели 651 483 исследования на коронавирус, из них за последние сутки - 2 094.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Тестировать на коронавирус в Удмуртии будут независимо от возраста. С 1 декабря лица, имеющие признаки ОРВИ, не исключающие Covid-19, независимо от возраста должны будут сдавать анализ.

Уже в этот четверг снимут ограничения на посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Безусловно, с учетом всех санитарных требований. Правила четко прописаны: наличие средств индивидуальной защиты и шахматной рассадки.

А также увеличится время работы заведений общественного питания, которые с 9 октября должны были работать с 7:00 до 23:00. На территории кафе и ресторанов также должны будут соблюдаться требования Роспотребнадзора.

Активисты Общероссийского народного фронта совместно с командой Молодёжки ОНФ в Удмуртии проверили 106 аптек в 26 населенных пунктах республики на наличие там необходимых сезонных лекарств. В первую очередь общественников волновали жаропонижающие, противовирусные препараты и антибиотики, которые рекомендует для лечения коронавируса на дому Минздрав РФ.

Дополнительные 46 млн рублей выделены на ремонт ГКБ №6 в Ижевске. В начале октября 2020 года главой Удмуртии было принято решение о перепрофилировании ГКБ №6 в ковид-центр, с чем и было связано увеличение затрат.

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