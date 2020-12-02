Удмуртия: киберфестиваль «Голос улиц» прошел при поддержке «Ростелекома»

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«Ростелеком» выступил техническим партнером киберспортивного фестиваля «Голос улиц», который проходил в ижевском лагере «Лесная страна» с 22 ноября по 1 декабря. На площадках мероприятия компания подключила интернет на скорости 800 Мбит/с. Скоростной доступ в сеть позволил организаторам вести прямую трансляцию турниров в социальных сетях и на YouTube-канале.

В соревнованиях по дисциплине DOTA2* приняли участие 90 киберспортсменов. В первые дни фестиваля участники боролись за победу в региональных турнирах, а 28 – 30 ноября состоялся «Кубок вызова», в котором команда из Ижевска состязалась с соперниками из трех городов России – Москвы, Севастополя и Симферополя.

– Во время турниров всегда видна профессиональная подготовка участников, и мы видим, как растет сноровка и мастерство команд из Ижевска и Москвы. В нашей республике год назад открылась первая кибершкола, которая помогает спортсменам улучшать показатели игры. «Ростелеком» способствует развитию киберспорта в регионе – компания предоставляет нам надежный скоростной интернет для каждого фестиваля, – прокомментировал Михаил Маргасов, председатель Федерации компьютерного спорта Удмуртии

– Киберспортивные состязания легко организовать в интернете, поэтому их популярность растет даже при ограничении массовых мероприятий. «Ростелеком» подключает интернет на максимальной скорости, чтобы участники турниров играли без технических сбоев, а каждый желающий мог посмотреть онлайн-трансляцию в высоком качестве и поддержать свою команду, – дополнил Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

Организаторами фестиваля выступили Федерация киберспорта Удмуртии и региональное министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике.

*ДОТА2

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