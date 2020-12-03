Ижевским блогерам рассказали, как разнообразить фотоконтент для социальных сетей

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Tele2 организовала для жителей республики бесплатный мастер-класс по новому направлению искусства – мобилографии. Как сделать креативный красивый кадр из того, что есть под рукой, прокачать обычный снимок до уровня цифрового шедевра в прямом эфире показала известный блогер и фотограф Юлия Вдовушкина.

Сейчас абоненты Tele2 в Удмуртии скачивают в интернете на 50% больше информации, чем в начале года. Каждый клиент мобильного оператора в среднем за месяц загружает 11,4 Гб данных, 50% времени в сети приходится на социальные сети. Tele2, следуя стратегии «Другие правила», стремится поддерживать интересы и увлечения своих абонентов, проводит полезные вебинары и мастер-классы. Полученные знания пригодятся в повседневной цифровой жизни. На онлайн-встрече в субботу все желающие собрали композиции из предметов, а также узнали об особенностях совершенствования снимков в различных приложениях.

Бесплатный онлайн-мастер-класс для клиентов Tele2 и журналистов провела популярный ижевский блогер Юлия Вдовушкина. За два часа участники узнали азы построения композиции, выбора правильного ракурса, удачного освещения, а также получили домашнее задание по итогам встречи. Юлия прокомментирует каждый снимок, даст свои рекомендации, как его улучшить, авторы самых интересных работ получат призы от компании.

Юлия Вдовушкина – коммерческий, свадебный и fashion-фотограф, а также успешный блогер. Она является экспертом в сфере мобилографии, задает фото-тренды и разрабатывает фото-концепты страниц в социальных сетях.