Тур по новостройкам Ижевска со Сбером: презентация нового жилого дома «Нью-Йорк» от «Калинка Групп»

Фото: ньюйорк-дом.рф
В ходе трансляции вы узнаете:
- в какой отделке представлены квартиры в новом ЖК «Нью-Йорк»,
- как обстоят дела с шумоизоляцией
- и правда ли что можно приобрести квартиру в ЖК «Нью-Йорк» в ипотеку от Сбербанка по уникальной ставке 0,7%
Онлайн-тур со специалистами ПАО «Сбербанк» и компании «Калинка Групп» начнется 4 декабря в 15:00 в группе Комсомольская правда | Ижевск / Новости | Я люблю Ижевск.
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