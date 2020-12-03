«Ижсталь» капитально отремонтировала обжимной стан

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») завершил капитальный ремонт тяжелого обжимного прокатного стана 850.

В ходе ремонта заменили изношенные детали и узлы, восстановили механизмы транспортировки металла, отремонтировали двигатели, пускорегулирующую аппаратуру и другие значимые элементы энергосистемы. Особое внимание специалисты завода уделили состоянию водяных насосов и фильтров, обеспечивающих замкнутую систему водоснабжения стана.

Блюминг обеспечивает стальной заготовкой квадратного сечения все чистовые станы завода. Часть его продукции реализуется внешним заказчикам. За 11 месяцев текущего года стан 850 произвел более 130 тыс. тонн проката, в том числе из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих, жаропрочных марок стали.

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