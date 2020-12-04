Машину разорвало на две части из-за столкновения со столбом в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Поздним вечером 3 декабря 2020 года напротив дома по адресу Орджоникидзе №1Б 31-летний водитель автомобиля «ИЖ» врезался в фонарный столб, после чего его машину буквально разорвало на 2 части. Сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Водитель, который не имел прав, не справился с управлением. К счастью, мужчина не пострадал.

Однако, после прибытия на место сотрудников ГИБДД, он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Сейчас против мужчины составили административные акты о нарушении.

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