80 одаренных детей из Ижевска получили гранты от главы города Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В столице Удмуртии состоялась девятая церемония вручения грантов Главы Ижевска одаренным детям и творческим коллективам. Она прошла 3 декабря в Доме детского (юношеского) творчества. Достижения жителей города оценивались в области культуры, спорта и образования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, 80 одаренных детей получили по 25 тысяч каждый. А гранты на сумму 100 тысяч рублей вручили 20 творческим коллективам и спортивным командам Ижевска. Ижевчан награждали за высокие успехи в естественных, гуманитарных и технических дисциплинах, музыке, изобразительном искусстве, театральном творчестве, хореографии и спорте.

- Все мы столкнулись с дистанционным образованием, с отменой соревнований, олимпиад. Но, не смотря ни на что, вы показали высокие достижения в учебе, спорте, музыке, театре и по праву заслужили свои гранты, - сказал на награждении Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

Всего в 2020 году на участие в конкурсе грантов заявки подало 189 детей и 50 коллективов Ижевска.

Напомним, ежегодную церемонию проводят с 2012 года. Сейчас уже 582 ребенка и 100 коллективов Ижевска получили граны за вклад в развитие различных сфер жизни города.

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