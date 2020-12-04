Ижевчанин осужден за растление несовершеннолетних и распространение в интернете порнографии Фото: pixabay.com

Суд вынес приговор 43-летнему мужчине который с 2018 по 2019 год совершал развратные действия над двумя несовершеннолетними. К тому же в 2019 году он незаконно снял и выложил в соцсети фильм порнографического характера. За эти преступления ижевчанин отправится в колонию строгого режима на три с половиной года и должен будет заплатить штраф 40 тысяч рублей.

Следствием установлено, что мужчина отправлял двум девушкам, которым еще нет 16 лет, материалы порнографического характера и переписывался с ними на не детские, откровенные темы.

Мужчина свою вину не отрицал, и сказал, что раскаивается в совершенном.

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