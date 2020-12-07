Учащиеся «Роснефть-классов» познакомились с будущей профессией на тренинге «Лестница к успеху»

Фото: «Удмуртнефть»

«Лестница к успеху» - одно из ключевых мероприятий программы «Школа–вуз–предприятие», которое реализуется «Удмуртнефтью» с 2007 года. Здесь юные нефтяники ступенька за ступенькой знакомятся с ключевыми принципами компании «Роснефть»: работать в команде, постоянно развиваться, всегда находить новые возможности, дорожить репутацией и держать слово.

Два дня семинара под руководством профессиональных тренеров потребовали от школьников максимальной вовлеченности и креативности. Ребята решали кейсы по профориентации, учились составлять резюме и мотивационные письма, разрабатывали совместные проекты по развитию кадрового потенциала Компании, снимали видеоролики и даже учились профессионально взаимодействовать с соцсетями.

Фото: «Удмуртнефть»

- Работать с ребятами из Удмуртии легко и интересно, потому что они очень открыты, стремятся к новым знаниям и готовы применять их на практике. Тренинги позволяют школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии и планированию своей профессиональной карьеры, построению траекторий личного развития, - отметила тренер Анастасия Герасимова.

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