Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 4 декабря 2020 года: положительный тест Елизаветы Туктамышевой и противопоказания и побочные реакции вакцины

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 4 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии 4 декабря вновь установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки заразилось 185 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Пять случаев болезни закончились летально. Умерла женщина, которой было 72 года. А также мужчины - 39, 57, 75 лет и 72 года.

132 человека выздоровели за эти сутки.

Всего на 4 декабря в Удмуртии зарегистрировано 14 266 подтвержденных случаев коронавируса. 11 229 пациентов вылечились и были выписаны. 238 человек, к сожалению, скончалось.

За минувшие сутки провели 3 403 исследований на коронавирус. Всего уже сделали 658 088 тестов на COVID-19.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Сегодня появилась новость о том, что коронавирусом заразилась фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева В связи с этим девушка не выступит на пятом этапе Кубка России.

Коронавирус в России

В Кремле заявили, что вакцинация населения России от коронавируса является приоритетной, нежели поставка лекарства за границу. Для этого внутри страны уже развернули производство, которое будут обеспечивать граждан препаратами, сообщает RT на русском.

Как скоро начнется всеобщая вакцинация для жителей Удмуртии пока непонятно. Но эксперты уже рассказали о том, кому их будут ставить, и какие у вакцины имеются противопоказания и побочные реакции.

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