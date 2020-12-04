Лайфхаки от ижевского блогера: собираем сладкий новогодний подарок

Ведущая подкаста - журналист Ульяна Колмогорова Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сладкий подарок - это привычный атрибут детского новогоднего праздника. Тут, конечно, можно возразить, что очень плохо, что ребенок в большом количестве будет есть конфеты и шоколад. Однако сладкий подарок, по словам специалистов, может быть если не полезным, то, как минимум, безвредным.

В прямом эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» вместе с Ольгой Филипповой, блогером, экологом мы разбирались в этом вопросе. Из нашего подкаста вы узнаете, что вредного можно разглядеть в составе конфет и на что можно заменить привычные сладости. А также как выбрать игрушку, которая не только заинтересует ребенка, но и будет безопасной и практичной.

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