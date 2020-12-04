Дышал токсичными парами из пакета: шестиклассник погиб в Ижевске

Дышал токсичными парами через пакет: шестиклассник погиб в Ижевске Фото: pixabay.com

3 декабря 2020 года двое учеников 6 класса после школы зашли в подъезд дома в Ленинском районе Ижевска. Там ребята распылили неизвестное средство в пакет и затем вдыхали его пары. Одному из мальчиков стало плохо, а второй начал звать на помощь. Эти крики услышала соседка и вызвала скорую помощь. Но медикам не удалось спасти его жизнь, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сейчас по факту смерти 13-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются допросом свидетелей, родителей погибшего подростка, педагогов и администрации школы, в которой учился ребенок.

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