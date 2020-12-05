В Удмуртии подтвердили 187 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Удмуртии выявили еще 187 случаев заражения коронавирусом Фото: Алена Селезнева

По состоянию на 5 декабря в Удмуртии выявили еще 187 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Covid-19 не зафиксировали в 10 муниципальных образованиях. Диагноз подтвердили у 93 жителей Ижевска, 21 жителя Завьяловского района, 11 жителей Кизнерского района, 9 жителей Граховского района, 9 жителей Увинского района, 7 жителей Якшур-Бодьинского района, 5 жителей Сюмсинского района, 4 жителей Воткинска, 4 жителей Малопургинского района, 4 жителей Игринского района, 4 жителей Вавожского района, 3 жителей Глазова, 3 жителей Воткинского района, 3 жителей Юкаменского района, 2 жителей Красногорского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Алнашском, Можгинском, Селтинском, Ярском районах.

129 человек выздоровели, их выписали. Четыре пациента скончались, мужчинам было 46 лет и 52 года, женщинам — 72 года и 85 лет.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 14 453 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 11 358 человек выздоровели. 242 летальных случая. 1 922 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 741 — средней степени тяжести, 190 — в тяжелом состоянии.