Пенсионеру из Глазова продали фильтр для воды по завышенной в несколько раз стоимости Фото: pixabay.com

88-летний житель Глазова обратился в полицию из-за продажи товара по завышенной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Заявитель пояснил, что еще в конце ноября к нему домой пришли двое неизвестных мужчин и представились сотрудниками предприятия, снабжающего жилые дома водой. Они предложили пенсионеру установить фильтры для воды, на что он согласился, но предупредил, что деньги ему нужно снять в банке.

– «Работники» оставили фильтры в квартире пенсионера, и проследовали с ним в банк. Получив почти 40 000 рублей, они вручили пожилому мужчине квитанцию об оплате их услуг и скрылись – фильтры, реальная стоимость которых в несколько раз ниже, так и остались в квартире пенсионера неустановленными, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Там отмечают, что этот случай не единичный. В полиции уже находятся несколько аналогичных заявлений от пожилых жителей города. По всем фактам правоохранители проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Две площадки для выгула собак построили в Ижевске

В Удмуртии подтвердили 187 случаев заражения коронавирусом за сутки