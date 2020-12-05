Карта распространения коронавируса на 5 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 5 декабря 2020 года Фото: Амир Закиров

По состоянию на 5 декабря в Удмуртии выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у 93 жителей Ижевска, 21 жителя Завьяловского района, 11 жителей Кизнерского района, 9 жителей Граховского района, 9 жителей Увинского района, 7 жителей Якшур-Бодьинского района, 5 жителей Сюмсинского района, 4 жителей Воткинска, 4 жителей Малопургинского района, 4 жителей Игринского района, 4 жителей Вавожского района, 3 жителей Глазова, 3 жителей Воткинского района, 3 жителей Юкаменского района, 2 жителей Красногорского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Алнашском, Можгинском, Селтинском, Ярском районах.

129 человек выздоровели, их выписали. Четыре пациента скончались, мужчинам было 46 лет и 52 года, женщинам — 72 года и 85 лет.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 7165

Завьяловский район — 872

Глазов — 766

Воткинск — 682

Можга — 686

Сарапул — 455

Алнашский район — 309

Увинский район — 267

Малопургинский район — 237

Игринский район — 251

Шарканский район — 195

Балезинский район — 176

Можгинский район — 182

Сарапульский район — 176

Воткинский район — 171

Красногорский район — 163

Кезский район — 159

Якшур-Бодьинский район — 164

Вавожский район — 135

Кизнерский район — 145

Глазовский район — 128

Селтинский район — 118

Сюмсинский район — 109

Ярский район — 106

Киясовский район — 94

Граховский район — 102

Каракулинский район — 95

Дебесский район — 75

Камбарский район — 77

Юкаменский район — 98