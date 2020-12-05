Карта распространения коронавируса на 5 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 5 декабря 2020 года
Фото: Амир Закиров
По состоянию на 5 декабря в Удмуртии выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у 93 жителей Ижевска, 21 жителя Завьяловского района, 11 жителей Кизнерского района, 9 жителей Граховского района, 9 жителей Увинского района, 7 жителей Якшур-Бодьинского района, 5 жителей Сюмсинского района, 4 жителей Воткинска, 4 жителей Малопургинского района, 4 жителей Игринского района, 4 жителей Вавожского района, 3 жителей Глазова, 3 жителей Воткинского района, 3 жителей Юкаменского района, 2 жителей Красногорского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Алнашском, Можгинском, Селтинском, Ярском районах.
129 человек выздоровели, их выписали. Четыре пациента скончались, мужчинам было 46 лет и 52 года, женщинам — 72 года и 85 лет.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 7165
Завьяловский район — 872
Глазов — 766
Воткинск — 682
Можга — 686
Сарапул — 455
Алнашский район — 309
Увинский район — 267
Малопургинский район — 237
Игринский район — 251
Шарканский район — 195
Балезинский район — 176
Можгинский район — 182
Сарапульский район — 176
Воткинский район — 171
Красногорский район — 163
Кезский район — 159
Якшур-Бодьинский район — 164
Вавожский район — 135
Кизнерский район — 145
Глазовский район — 128
Селтинский район — 118
Сюмсинский район — 109
Ярский район — 106
Киясовский район — 94
Граховский район — 102
Каракулинский район — 95
Дебесский район — 75
Камбарский район — 77
Юкаменский район — 98