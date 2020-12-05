Хоккеисты «Ижстали» проиграли команде из Тамбова Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"

Хоккеисты «Ижстали» проиграли команде из Тамбова, сообщает пресс-служба сталеваров.

Счет открыли хозяева льда – команда из Тамбова, на 12-й минуте они удвоили свое преимущество. Ижсталевцы ответный двойной удар нанесли довольно быстро. Даниил Конькин на 14 минуте на «пятаке» добил шайбу в ворота, когда «Ижсталь» разыгрывала лишнего полевого игрока. Спустя 2 минуты капитан «Ижстали» Антон Кочуров разобрался с вратарем на «пятаке» – 2:2.

После этой шайбы до третьего периода в протокол матча не было занесено ни удалений, ни голов. Все решилось на последней минуте встречи. Тамбовчане не смогли добиться успеха в большинстве, но забросили победную шайбу в тот момент, когда пятый полевой игрок «сталеваров» выбежал со скамейки штрафников. В оставшийся отрезок времени отыграться «Ижстали» уже не удалось.

– Плотность и накал борьбы были очень хороши. Но, не забиваешь ты (когда есть моменты), забивают тебе. Поэтому, нельзя в конце зарабатывать удаления, причём удаления на пустом месте. Но, и реализация, конечно… Не дотерпели, скажем так, там, где это было необходимо. Это одно из наших слабых мест – умение терпеть, в определенные моменты, чтобы потом переламывать ход игры,– прокомментировал итог матча главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Полозов.

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