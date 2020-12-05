Часть потолка обрушилась в двухэтажном доме в Глазове

В Глазове в многоквартирном доме по ул. Парковой, 26а, бывшее общежитие, на кухне второго этажа произошло частичное обрушение потолочного перекрытия - около 3 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице во «ВКонтакте»

- Пострадавших нет. На место выезжали все спасательные службы и представители городского штаба. Принято решение помещение обесточить и закрыть, как и помещение, находящееся под ним. Сооружен временный защитный навес над лестничной клеткой, на период производства работ. Сегодня начаты восстановительные работы, - отмечаю в пресс-службе городской администрации.

Коммунальные службы устраняют последствия частичного обрушения потолка. Жители пяти комнат в крыле, где произошло обрушение, временно разместились у родных. Нуждающимся, в случае потребности, подготовлены комнаты в общежитии.

Отмечается, что дом находится в непосредственном управлении, здесь нет старшего по дому, нет договора с управляющей компанией на содержание общего имущества. Восстановительные работы продлятся 2-3 суток, если не появятся дополнительные скрытые работы. Параллельно комиссия обследует состояние жилых и нежилых помещений.

После ремонта жителям необходимо будет выбрать старшего по дому, провести общее собрание и решить вопрос по содержанию общего имущества.

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