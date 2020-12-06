За рассылку порно житель Ижевска пробудет в колонии строгого режима

Несмотря на признание вины, ижевчанин несколько лет проведет в колонии строгого режима Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Приговор вынесли 43-летнему мужчине в Ижевске. Ранее его признали виновным в развратной деятельности по отношению к несовершеннолетним. Также мужчина распространял порнографические материалы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что в течение 2018-2019 гг. житель Ижевска общался через социальные сети с двумя несовершеннолетними девочками-подростками, в том числе отправлял им материалы порнографического характера. Как говорится в сообщении, ижевчанин «вел переписку с ними на сексуальные темы, направляя сообщения сексуального характера».

Мужчина также самостоятельно создавал порнографические материалы и распространял их в социальных сетях. Публикации были доступны всем.

Несмотря на то, что мужчина признал свою вину и раскаялся, он 3.5 года пробудет в колонии строго режима. Кро того, он будет обязан выплатит штраф в размере 40 тыс. рублей.

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