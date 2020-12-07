Погода в Ижевске 7 декабря: ясно и без осадков

фото: Сергей Грачев Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 7 декабря. До нового года остается чуть меньше месяца, а зима уже вступила в свои права. «Комсомолка» расскажет, какой погода будет сегодня.

По данным сайтов Яндекс Погода и GISMETEO.RU на протяжении всех суток ожидается ясная погода. Днем температура составит -9...-8° С. Обещают ясную погоду, без осадков. Ветер северо-западный, 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -11...-12° С.

Долгота дня составит 6 часов 59 минут.

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