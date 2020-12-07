«Ижсталь» продолжает реализацию экологического проекта

Фото: «Ижсталь»

В 2008-2012 годах на «Ижстали» (входит в Группу «Мечел») в ходе коренной реконструкции производственных мощностей закрыли основной источник выбросов в атмосферу - мартеновское производство. Ввели в эксплуатацию новый сталеплавильный комплекс с современной системой газоочистки. В результате количество выбросов сократилось более чем в 9 раз: с 5,5 тысячи тонн в 2008 году до 586 тонн в 2019 году.

На заводе осталась одна дуговая сталеплавильная печь, газоочистная система которой требует доработки. Для решения проблемы реализуется проект поэтапного подключения этой печи к газоочистке нового сталеплавильного комплекса. Завершить работы планируется в 2022 году.

Фото: «Ижсталь»

На сегодняшний день завод разработал комплект проектной документации, приобрел оборудование на сумму более 35 млн рублей: гидростанцию, дымосос, насосы и кабельную продукцию. Также изготовлены специальные металлоконструкции для проекта.

Фото: «Ижсталь»

- Данный проект позволит снизить влияние металлургического производства на атмосферный воздух, - прокомментировал управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

Информация от партнера