Погода в Ижевске 9 декабря: солнечно и до -10°С

9 декабря в Ижевске будет солнечно Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодняшний день вновь порадует ясной погодой. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 9 декабря погода будет солнечной и практически безоблачной. Температура воздуха ожидается около -8..-10°С, ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Ночью – переменная облачность и до -15°С. Ветер не изменит направления, но будет не сильнее 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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