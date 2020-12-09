Решением прокурора: в одном из детских садов Удмуртии уволили ранее судимую девушку Фото: pixabay.com

В Воткинске по решению прокурора уволена девушка, которая работала помощницей воспитателя в детском саду и при этом имела судимость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В правоохранительные органы с просьбой проверить детский сад и его сотрудников обратился местный житель. Тот факт, что на работу взяли сотрудника, который ранее был судим, нарушает федеральное законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Девушка имеет судимость по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При этом решением суда ей запрещено было работать в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.

После увольнения помощника воспитателя, заведующую детского сада привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Она должна будет заплатить штраф - 1000 рублей.

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