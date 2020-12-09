Фото: пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»

Автопарк Удмуртэнерго получил 23 новых автомобиля. Бригадные машины отправят в Игринский, Кезский, Глазовский, Воткинский, Можгинский, Завьяловский районы и также выдадут водителям электрических сетей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго».

- Новая спецтехника - это повышение безопасности при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ, современные автомобили помогают делать работу персонала филиала качественной и комфортной, что, в конечном итоге, ведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, - говорит директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев.

Отмечается, что к концу года в республике появится еще 38 единиц специализированной техники. Это автогидроподъемники и машины для перевозки оперативного персонала.

Напомним, за три года автопарк Удмуртэнерго уже обновился на 30%. В целом сейчас он составляет 665 единиц авто- и спецтехники. К ним относятся автотранспорт повышенной проходимости, гидравлические телескопические полноповоротные подъемники, линейные бригадные автомобили, экскаваторы-погрузчики, передвижные мастерские и лаборатории и другая техника.

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