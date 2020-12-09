Жуткое фото: машина вылетела на обочину и перевернулась в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне днем, 8 декабря, на 234 км трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Игринского района Удмуртии автомобиль «Опель-Астра» вылетел на обочину и перевернулся. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Сообщается, что 52-летняя женщина-водитель ехала из Ижевска в поселок Игра. Двигаясь по заснеженной дороге, она не справилась с управлением.

Женщина получила травмы в аварии и ее увезли в больницу.

Также пострадала и машина «Опель-Астра». Передний бампер и капот сильно повреждены. Смята крыша, так как машина после съезда с трассы перевернулась и приземлилась прямо на нее.

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