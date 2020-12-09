Карта распространения коронавируса на 9 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 9 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки еще 201 человек заразился коронавирусом. Так вновь побит рекорд по заболеваемости в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб республики.
123 пациента вылечились и были выписаны. От болезни скончались четыре женщины, которым было 62, 72, 73 и 91 год.
За прошлые сутки провели 2 560 тестов на коронавирус в Удмуртии. А всего уже проведено 672 788 исследований на COVID-19.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 7 594
Воткинск - 676
Глазов - 791
Можга - 704
Сарапул - 469
Завьяловский район - 908
Алнашский район - 321
Балезинский район - 182
Вавожский район - 142
Воткинский район - 173
Глазовский район - 137
Граховский район - 107
Дебесский район - 78
Игринский район - 264
Камбарский район - 86
Каракулинский район - 102
Кезский район - 183
Кизнерский район - 147
Киясовский район - 96
Красногорский район - 188
Малопургинский район - 242
Можгинский район - 185
Сарапульский район - 181
Селтинский район - 126
Сюмсинский район - 117
Увинский район - 284
Шарканский район - 207
Юкаменский район - 109
Якшур-Бодьинский район - 178
Ярский район - 114
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