Карта распространения коронавируса на 9 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 9 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

За минувшие сутки еще 201 человек заразился коронавирусом. Так вновь побит рекорд по заболеваемости в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб республики.

123 пациента вылечились и были выписаны. От болезни скончались четыре женщины, которым было 62, 72, 73 и 91 год.

За прошлые сутки провели 2 560 тестов на коронавирус в Удмуртии. А всего уже проведено 672 788 исследований на COVID-19.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 7 594

Воткинск - 676

Глазов - 791

Можга - 704

Сарапул - 469

Завьяловский район - 908

Алнашский район - 321

Балезинский район - 182

Вавожский район - 142

Воткинский район - 173

Глазовский район - 137

Граховский район - 107

Дебесский район - 78

Игринский район - 264

Камбарский район - 86

Каракулинский район - 102

Кезский район - 183

Кизнерский район - 147

Киясовский район - 96

Красногорский район - 188

Малопургинский район - 242

Можгинский район - 185

Сарапульский район - 181

Селтинский район - 126

Сюмсинский район - 117

Увинский район - 284

Шарканский район - 207

Юкаменский район - 109

Якшур-Бодьинский район - 178

Ярский район - 114

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В одном из детских садов Удмуртии выявили незаконные поборы

Книга о Бурановских бабушках появилась в библиотеках Удмуртии