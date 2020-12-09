Новый бассейн откроют в школе №78 в Ижевске

Новый бассейн откроют в в школе №78 в Ижевске Фото: Анастасия Захарова

В школе №78 в Устиновском районе заканчивают ремонт бассейна в рамках республиканской программы инициативного бюджетирования. Главное преимущество - он будет доступен для всех жителей микрорайона.

— Бассейн не работает с 2011 года. Мы не оставляли надежды, что его удастся отремонтировать. Мне рассказали об инициативном бюджетировании, и меня окрылила эта идея. Родители очень активно поучаствовали, — комментирует Ирина Фефилова, директор школы №78.

Работы закончат в ближайшие десять дней. Осталось только сделать облицовку, установить фильтры и сантехнику. С третьей четверти дети будут заниматься физкультурой в бассейне. Школа учится в одну смену, поэтому со временем сюда смогут приходить на занятия и жители микрорайона.

Работы закончат в ближайшие десять дней Фото: Анастасия Захарова

Строительство бассейна финансировали из разных источников. Общая сумма составила более 3 млн рублей. 1 млн рублей - республиканская субсидия, 500 тысяч рублей собрали родители, 150 тысяч направили из бюджета города, 1,5 млн рублей дополнительно выделило управление образования, еще 120 тысяч рублей — депутат Гордумы Ярослав Балобанов по наказам избирателей.

Школа настолько вдохновилась участием в программе инициативного бюджетирования в этом году, что в следующем планирует заявить два проекта. Первый — по ремонту актового зала на 1,4 млн рублей. Второй — по обеспечению безопасности школы. В рамках этого проекта планируют перенести забор и осветить аллею для прогулок. В этом же проекте планируют отремонтировать теплицу, чтобы в будущем проводить там уроки биологии и выращивать цветы для участка. За теплицей построят школьный досуговый центр.

Кстати, мебель для центра уже приобрели с помощью программы молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Стоимость проекта — 1,2 млн рублей.

Строительство бассейна финансировали из разных источников Фото: Анастасия Захарова

Начальник управления образования Наталья Гвоздкова отмечает, что с помощью инициативного бюджетирования школы школы проводят глобальные работы. Чаще всего ремонтируют бассейны. Его уже доделывают в школе №78 и собираются сделать в детском саду №171.

— Каждая образовательная организация продумывает, каким образом будет реализовываться проект. В проекте инициативное бюджетирование предусмотрено несколько позиций, благодаря которым наши учреждения могут пополнить не только материальную базу, но и отремонтировать те объекты, в которых на сегодня нуждаются наши дети, — говорит Наталья Гвоздкова.

Среди таких проектов — обновление кабинетов технологии, ремонт актовых залов или ремонт плаца. На следующий год образовательные организации тоже собираются участвовать в проекте.

Справка

Проект «Инициативное бюджетирование» появился в 2019 году. С его помощью жители могут благоустроить свой двор или школу с помощью своих средств, денег из республиканского и муниципального бюджета и денег спонсора. В 2020 году реализовали уже 22 проекта из 26. Мы подробно рассказывали, как можно принять участие в программе.

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