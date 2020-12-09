Более 550 км межпоселковых газопроводов построят в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии к 2025 году должно появится более 550 км межпоселковых газопроводов. Такую программу развития газоснабжения и газификации региона подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Инвестиции в этот проект составят 3,995 миллиардов рублей. Кстати это более чем в два раза больше средств, чем было заложено на те же цели по программе 2016-2020 годов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Газопровод построят к 132 деревням, селам и поселкам республики. Новая сеть затронет Балезинский, Вавожский, Глазовский, Граховский, Дебесский, Завьяловский, Игринский, Кезский, Красногорский, Сарапульский, Сюмсинский и Шарканский районы.

К тому же новое оборудование появится на газораспределительной станции ГРС-4 "Ижевск".

На 1 января 2020 года уровень газификации составлял 75%.

- Всего в этом году, в результате реализации всех программ по строительству газопроводов, мы планируем устроить 440 км сетей в 57 населенных пунктах Удмуртской Республики. За счет этого, возможность для технологического присоединения к газораспределительным сетям получат порядка 4000 домовладений, — говорит глава Удмуртии Александр Бречалов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Полицейский, покрывавший азартные игры и премирование с «откатами»: 6 дел о коррупции в Удмуртии

Новый бассейн откроют в школе №78 в Ижевске

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн