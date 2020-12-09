Виртуальный концертный зал открыли в музее Петра Чайковского в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске открыли виртуальный концертный зал. На закупку современной аудио- и видеотехники потратили более миллиона рублей. Запуск пространства приурочили к 180-летию со дня рождения известного композитора, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Так теперь в усадьбе можно в режиме реального времени увидеть и услышать выступления исполнителей мировой классической музыки.

Кстати, композитор Петр Ильич Чайковский из Удмуртии занимает первую строчку по популярности среди отечественных исполнителей, которых слушали иностранные пользователи на площадке Spotify в 2020 году, сообщает сама компания.

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