Турнир по хоккею на валенках пройдет в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

12 декабря на площадке «Новый город» по адресу улица 50 лет ВЛКСМ, 2 в Ижевске пройдет турнир по хоккею на валенках, сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования пройдут на новой набережной речки Подборенка. Задействовано будет сразу две площадки, поэтому одновременно играть в хоккей на валенках будут сразу четыре команды. Принять участие может любой желающий. В том числе и дети от 6 лет. Турнир будет проходить по нескольким возрастным категориям:

6-8 лет,

9-11 лет,

12-14 лет,

старше 14 лет.

Количество человек в команде может составлять от 6 до 12. Зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.

Организаторы просят ижевчан взять с собой хоккейные клюшки и, конечно, надеть валенки. Победителям вручат медали.

Напомним, такой вид спорта как хоккей на валенках придумал ижевчанин Михаил Смагин. Он со своими друзьями запустил проект «Хоккей-на-валеночная лига». Он попал в тройку лучших Национальной спортивной премии от Министерства спорта России в категории «Спорт для всех». Сейчас участниками этого движения являются более 7 тысяч человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Виртуальный концертный зал открыли в музее Петра Чайковского в Удмуртии

Более 550 км межпоселковых газопроводов построят в Удмуртии

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.