Tele2 дарит терабайты интернет-трафика владельцам новых iPhone

.

Tele2 предлагает приятный бонус для владельцев новых смартфонов Apple (Эппл). Пользователи популярных тарифных планов Tele2 получат в подарок 1 Тб интернет-трафика. Он станет выгодным дополнением к покупке последних моделей iPhone (АйФон) и позволит клиентам оценить все преимущества скоростного мобильного интернета Tele2.

С 30 ноября 2020 года по 10 января 2021 года обладатели новых моделей iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini (АйФон 12, АйФон 12 Про), АйФон 12 Про Макс, АйФон 12 Мини) получат 1 Тб трафика от Tele2. Воспользоваться подарком могут новые и действующие абоненты открытых к подключению тарифов «Мой онлайн», «Мой онлайн+» во всех регионах присутствия оператора, а также «Везде онлайн», «Везде онлайн+», представленных в Москве и Санкт-Петербурге. Акция позволяет участникам бесплатно пользоваться 1 Тб мобильного интернета на 4G-скоростях (4Джи).

Такого объема интернет-трафика хватит, чтобы выложить в социальные сети 250 000 фотографий, сделанных 12-мегапиксельной камерой, посмотреть более 500 часов HD-видео (ЭйчДи), скачать 6,5 млн файлов Word, PDF (Ворд, ПДФ) и презентаций.

Объем трафика будет добавлен к существующему пакету автоматически с момента, когда клиент начинает пользоваться услугами связи на новом iPhone. Акционный терабайт интернета действует до 15 декабря 2021 года или до исчерпания объема.

- Смартфоны заменили многие устройства - ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты, электронные книги, часы, планшеты. При покупке нового гаджета пользователям важна его многофункциональность. При этом быстрый мобильный интернет позволяет оценить все возможности новых смартфонов. Мы поздравляем владельцев новых моделей iPhone и делаем им подарок - терабайт мобильного интернета на год. Благодаря высокоскоростному 4G от Tele2 в любом удобном месте пользователи смогут слушать подкасты и музыку, смотреть видео в высоком разрешении, играть в игры, совершать покупки, скачивать электронные и аудиокниги и делать многое другое, что стало привычным благодаря смартфонам, - рассказал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.