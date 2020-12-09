Консультационный центр в Удмуртии начнет вести удаленное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями

Сотрудники обзвонят около семи тысяч человек с сахарным диабетом Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртии.

Сотрудники Консультационного центра в Удмуртии начнут вести удаленное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями. Так, на первом этапе они обзвонят около 7 тысяч человек с сахарным диабетом. Также на контроль возьмут жителей с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

- Лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания находятся в зоне риска - при заражении коронавирусной инфекцией болезнь у них протекает тяжелее, осложнения развиваются быстрее. Такие пациенты часто попадают в наши ковид-центры в средне-тяжелом или тяжелом состоянии. Поэтому так важно вовремя выявить заболевание у этой категории пациентов, назначить лечение с первых дней заболевания, выдать бесплатные препараты, - говорит начальник управления лечебно-профилактической помощи взрослому населению Минздрава Удмуртии Анна Ильина.

Для наблюдения за пациентами, которые лечатся дома и при этом имеют хронические заболевания, медучреждения республики составили специальный список, который и передадут в Консультационный центр.

Отмечается, что звонить гражданам сотрудники будут каждый день. Во время разговора с пациентом будет выяснятся его самочувствие. Если вдруг кто-то пожалуется на симптомы ОРЗ и ОРВИ, будет заполняться чек-лист для передачи в поликлинику.

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