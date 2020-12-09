Педофила из Удмуртии отправят в колонию на 10 лет Фото: pixabay.com

Глазовский районный суд вынес приговор жителю Удмуртии, который надругался над ребенком. Он отравится в колонию строгого режима на 10 лет. А также заплатит моральную компенсацию в размере 90 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Подсудимый вину не признал и заявил, что ребенок его оговаривает. Однако собранные доказательства говорят об обратном.

В ходе следствия установлено, что в один из дней января 2020 года в Глазове пьяный мужчина влез в квартиру первого этажа через окно. Там находился несовершеннолетний ребенок. Подсудимый совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. А потом так же через окно скрылся с места преступление.

Отмечается, что житель Глазова и ранее смотрел в окно ребенка, предлагал познакомится и преследовал.

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