Удмуртия: при поддержке «Ростелекома» прошел киберспортивный турнир Kalashnikov Sport Cup

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«Ростелеком» выступил техническим партнером киберспортивного турнира Kalashnikov Sport Cup (Калашников Спорт Кап), который состоялся в Ижевске в начале декабря. Компания подключила на площадках мероприятия интернет на скорости 800 Мбит/с. Доступ в сеть позволил организаторам вести прямую трансляцию турниров в социальных сетях.

Всего в отборочном туре Kalashnikov Sport Cup приняли участие более 60 команд со всей страны. На основном этапе состязались 16 коллективов из Ижевска, Москвы, Севастополя, Пензы, Казани, Волгограда, Самары, Уфы, Иркутска и Симферополя. Спортсмены соревновались в дисциплине Counter-Strike (Контр-Страйк).

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Александр Горбаченко, президент Федерации киберспорта Москвы:

«В Удмуртской Республике в прошлом году открылась первая в регионе кибершкола, в которой тренируются и начинающие, и опытные спортсмены. Регулярно проводятся киберспортивные мероприятия, в которых участвуют команды из разных городов России. Все турниры проходят при технической поддержке “Ростелекома”».

Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком»:

«Успех киберспортивных состязаний зависит от надежности соединения и скорости передачи данных. Мы всегда идем навстречу организаторам кибертурниров и можем за несколько часов подключить гигабитный интернет».

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Более 14 тысяч зрителей посмотрели соревнования Kalashnikov Sport Cup в социальных сетях и на стриминговых платформах. Организаторами мероприятия выступили АНО «Калашников спорт», Федерация киберспорта Удмуртии и региональное министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике.

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