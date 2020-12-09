Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 9 декабря 2020 года: новый рекорд заболеваемости и продление мер по профилактике распространения коронавируса до 2022 года

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 9 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

За минувшие сутки еще 201 человек заразился коронавирусом. Так вновь побит рекорд по заболеваемости в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб республики.

123 пациента вылечились и были выписаны. От болезни скончались четыре женщины, которым было 62, 72, 73 и 91 год.

На сегодняшний день, 9 декабря, зарегистрировано за все время пандемии 15 226 случаев коронавируса в Удмуртии. 11 872 пациента в республике уже выздоровели и выписаны. 253 человека, к сожалению, скончались от болезни.

За прошлые сутки провели 2 560 тестов на коронавирус в Удмуртии. А всего уже проведено 672 788 исследований на COVID-19.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Сотрудники Консультационного центра в Удмуртии начнут вести удаленное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями. Отмечается, что звонить гражданам сотрудники будут каждый день. Во время разговора с пациентом будет выяснятся его самочувствие. Если вдруг кто-то пожалуется на симптомы ОРЗ и ОРВИ, будет заполняться чек-лист для передачи в поликлинику.

Коронавирус в России

Мы уже писали о том, что в начале 2021 года начнется массовая вакцинация от коронавируса в Удмуртии. Эксперты рассказали, чем отличаются разные вакцины от коронавируса и какая лучше.

А для тех, кто успел поставить прививку в этом году врачи рассказали, что есть и пить в новогоднюю ночь. Эксперты не сошлись во мнении о сухом законе после прививки, но дали совет, как не навредить организму.

А Роспотребнадзор продлил действие требований к работе образовательных организаций для детей и молодёжи, которые ввели в связи с коронавирусом. RT на русском сообщает, что меры могут действовать до 1 января 2022 года. Среди них, например, запрет на проведение массовых мероприятий и расписание, которое помогает не сталкиваться разным классам друг с другом. А также будут, как и раньше, ежедневно измерять температуру.

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