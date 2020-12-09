Известная маленькая фотомодель и участница ТВ шоу приехала в Ижевск в рамках инклюзивного проекта

Известная маленькая фотомодель и участница ТВ шоу приехала в Ижевск Фото: Архив «КП» в Ижевске

Маша Гутова известная маленькая фотомодель и участница ТВ шоу приехала в Ижевск с инклюзивным проектом «Сказка в каждом из нас». Вместе с мамой они побывали в студии радио «Комсомольская правда – Ижевск» и рассказали о том, что успели посмотреть в Удмуртии.

Девочка поделились эмоциями от посещения зоопарка и реабилитационного центра. Из нашего подкаста вы узнаете, что Гутовы подарили Бурановским бабушкам и как они оценили доступную среду в Ижевске.

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