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Известная маленькая фотомодель и участница ТВ шоу приехала в Ижевск в рамках инклюзивного проекта

Вместе с мамой они побывали в студии радио «Комсомольская правда – Ижевск»
Анна Митрофанова
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Известная маленькая фотомодель и участница ТВ шоу приехала в Ижевск

Известная маленькая фотомодель и участница ТВ шоу приехала в Ижевск

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Маша Гутова известная маленькая фотомодель и участница ТВ шоу приехала в Ижевск с инклюзивным проектом «Сказка в каждом из нас». Вместе с мамой они побывали в студии радио «Комсомольская правда – Ижевск» и рассказали о том, что успели посмотреть в Удмуртии.

Девочка поделились эмоциями от посещения зоопарка и реабилитационного центра. Из нашего подкаста вы узнаете, что Гутовы подарили Бурановским бабушкам и как они оценили доступную среду в Ижевске.

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