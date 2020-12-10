Погода в Ижевске 10 декабря: без снега и вечернее похолодание

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 10 дкабря.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра температура воздуха составит -10…-12°С. Ожидается небольшая облачность. Осадков не будет. Ветер – переменный, до 5 м/с.

По данным ЯндексПогоды, вечером нас ждет похолодание – столбик термометра опустится до отметки в -20°С. Атмосферное давление составит 769-780 мм рт. ст.

Желаем вам отличного четверга!

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