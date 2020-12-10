Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Погода в Ижевске 10 декабря: без снега и вечернее похолодание

Рассказываем о погоде на день
Инга Коган
КомментироватьОставить комментарий
Рixabay.com

Рixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 10 дкабря.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра температура воздуха составит -10…-12°С. Ожидается небольшая облачность. Осадков не будет. Ветер – переменный, до 5 м/с.

По данным ЯндексПогоды, вечером нас ждет похолодание – столбик термометра опустится до отметки в -20°С. Атмосферное давление составит 769-780 мм рт. ст.

Желаем вам отличного четверга!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Полицейский, покрывавший азартные игры и премирование с «откатами»: 6 дел о коррупции в Удмуртии

Турнир по хоккею на валенках пройдет в Ижевске

Погода в Ижевске