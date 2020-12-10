На ул. Пойма в Ижевске обустроят пешеходный переход

Появятся пешеходные переходы через ул. Пойму Фото: Алена Селезнева

На улицах Ижевска появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Так, дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Парковка» установят вдоль проезда между домами №440 и 446 по ул. Карла Маркса.

На ул. Пойма в районе дома №22 обустроят нерегулируемые пешеходные переходы.

Будет запрещена стоянка с зоной действия (10 м) напротив дома №17 по проспекту Калашникова.

Дорожные знаки «Главная дорога» и «Уступите дорогу» появятся по проспекту Калашникова, ул. Сабурова, ул. Вадима Сивкова и ул. Красноармейская.

Автомобилисты, будьте внимательны!

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