Датабанк снизил ставки по ипотеке в преддверии Нового года

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В преддверии праздников Датабанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта (п.п.).

Сниженная ставка будет действовать по ипотечным программам «Банк ДОМ.РФ», кроме «Семейной ипотеки с господдержкой» и «Льготной ипотеки». В рамках акции «Новогодняя» кредит на приобретение строящегося жилья будет доступен для клиентов Датабанка по ставке от 7,3%, а жилья на вторичном рынке – от 7,9% годовых (максимальная сумма кредита составляет 15 млн рублей, первоначальный взнос от 10%, срок кредита от 3 до 30 лет).

По сниженным ставкам можно будет приобрести не только квартиру, но и дом с земельным участком, а также рефинансировать уже имеющийся кредит на приобретение жилья другой кредитной организации.

В Датабанке продолжает действовать специальная ипотечная программа для медицинских работников, для которых ставки по ипотеке начинаются всего от 6,9% годовых на период действия акции.

Банк предлагает ипотеку на выгодных условиях для индивидуальных предпринимателей, хотя с этой категорией заемщиков работают далеко не все кредитные организации. Решение о предоставлении кредита принимается в короткие сроки. Есть возможность применения отлагательных условий.

Также в Банке реализуются специальные ипотечные программы: кредит в размере материнского капитала, кредит на ремонт, кредит на приобретение комнаты (доли) в квартире.

Подать заявку на получение ипотеки можно в офисах или на сайте Датабанка. Если авторизоваться через сервис Госуслуг, оформление заявки займет не более пяти минут, так как данные анкеты будут заполнены автоматически. Таким образом, клиенту предоставлена возможность не посещать офис банка для подачи заявки, что существенно экономит время.

В этом году Датабанк отметил своё 30-летие. За время существования банк зарекомендовал себя как надёжный партнёр, всегда готовый оказать поддержку своим клиентам. Именно за надёжность, качественный сервис и технологичность его ценят тысячи людей в Удмуртии и за её пределами.

Покупка жилья значимый шаг в жизни каждого человека. И очень важно выбрать верного союзника на пути к осуществлению своей мечты. Им готов стать Датабанк.

АО «Датабанк». Лиц. ЦБ РФ №646

426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30

т. 8 800 301 91 91, www.databank.ru

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