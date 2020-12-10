Для жителей Удмуртии упростят получение налогового вычета за квартиру по ипотеке Фото: pixabay.com

Правительство России упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке, в том числе изменения, конечно, коснуться и жителей Удмуртии. Теперь, вместо муторного сбора документов и заполнения деклараций, можно будет всего лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на премьер-министра страны Михаил Мишустин.

После заполнения, система будет делать все автоматически и сама отправит необходимые запросы для получения документов, в том числе и в банк. Далее начнется процесс обработки полученных данных, после чего, если ответ системы будет положительным, то средства вернутся налогоплательщику на счёт автоматически.

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