Есть вопрос: когда заработают ледовые переправы и безопасно ли кататься на коньках на обычном водоеме?

Алексей Иванович Анохин начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Фото: pixabay.com

Сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» мы обсудили тему безопасности на льду. Сколько несчастных случае произошло на льду с начала сезона, какие водоемы зимой не замерзают в Удмуртии и как проходят спасательные операции на льду.

Алексей Иванович Анохин начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии рассказал, как понять, что на лед выходить безопасно. Из нашего подкаста вы узнаете как себя вести, если понимаешь что лед под ногами треснул и как спасти человека, который уходит под лед.